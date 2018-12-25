2018-12-25T12:07:00+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Черняховска отремонтировать дороги в поселке Угрюмово

Виктор Сергеев
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Суд обязал администрацию Черняховска отремонтировать дорожное покрытие на двух улицах в поселке Угрюмово. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Покрытие на улицах Школьная и Ветеранов не соответствует установленным нормативам, что угрожает безопасности дорожного движения. В результате прокурор города обратился в суд с иском к местным властям.

Суд удовлетворил требования прокурора, однако черняховские чиновники решили обжаловать решение. Однако, им это не удалось. В результате до 1 августа 2019 года дорожное покрытие должно быть приведено в нормативное состояние. Также в течение двух месяцев должны быть проведены работы по удалению древесно-кустарной растительности и травяного покрова для обеспечения видимости приближающегося транспорта.

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