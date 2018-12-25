Алиханов: В бюджете есть резервы для поддержки бизнеса

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-25T12:20:15+03:00

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Рост доходов областного бюджета дает дополнительные возможности для поддержки калининградского бизнеса. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с представителями «Балтийского делового клуба», сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Миллиард 800 у нас было перевыполнение по доходам уже в сентябре этого года. По итогам поправок в облдуме добавилось ещё 200 миллионов рублей. Правительство РФ дополнительно выделяет региону 317 миллионов рублей дотаций за качественное госуправление в 2017 году. И по итогам 11 месяцев текущего года сформировался почти миллиард допдоходов. Думаю, по итогам декабря будет ещё миллионов 50-200 «сверху» помимо того, что планировалось. В принципе, резерв для того, чтобы реализовывать программы поддержки бизнеса, есть, – рассказал Антон Алиханов.

По словам главы региона, помимо появившихся резервов, в области много других мер поддержки бизнеса, например, льготы для резидентов калининградской ОЭЗ, программы поддержки «Центра поддержки предпринимательства», Фонда развития промышленности и других институтов поддержки.