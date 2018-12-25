В Калининграде телефонный мошенник выманил у пенсионерки 412 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-25T12:46:23+03:00

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В Калининграде задержали мошенника, который выманил у пожилой женщине более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

73-летней калининградке позвонил неизвестный, который сообщил, что ее родственника привлекут к уголовной ответственности и посадят за совершение ДТП. Однако, вопрос можно «решить», предупредил «доброжелатель». Достаточно передать деньги посыльному, который приедет к ней домой.

- Предполагаемый мошенник лично приехал по адресу проживания потерпевшей и в подъезде жилого дома получил на руки более 412 тысяч рублей. Через некоторое время женщина заподозрила обман и обратилась за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».