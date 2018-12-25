2018-12-25T12:46:23+03:00
Общество

В Калининграде телефонный мошенник выманил у пенсионерки 412 тысяч рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде задержали мошенника, который выманил у пожилой женщине более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

73-летней калининградке позвонил неизвестный, который сообщил, что ее родственника привлекут к уголовной ответственности и посадят за совершение ДТП. Однако, вопрос можно «решить», предупредил «доброжелатель». Достаточно передать деньги посыльному, который приедет к ней домой.

- Предполагаемый мошенник лично приехал по адресу проживания потерпевшей и в подъезде жилого дома получил на руки более 412 тысяч рублей. Через некоторое время женщина заподозрила обман и обратилась за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Калининграде телефонный мошенник выманил у пенсионерки 412 тысяч рублей.73-летней калининградке позвонил неизвестный, который сообщил, что ее родственника привлекут к уголовной ответственности и посадят за совершение ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год в Калининградской области пьяные водители устроили 81 ДТП
Калининградские полицейские раскрыли разбойное нападение трехлетней давности
Калининградская «Балтика» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера
Суд оштрафовал участников «карусели» на выборах в Мамоново
Руководство «Балтики» планирует взять в аренду нескольких игроков из Премьер-лиги
В Калининградской области инспекторы ГИБДД сняли с маршрутов 14 неисправных автобусов
В Калининградской области возможны перебои с электроснабжением
Житель Советска избил до смерти друга детства, который украл у него сигареты
На границе в Советске задержали двоих охотников, которые забыли выложить патроны из автомобилей
В Советске мужчина разбился насмерть при падении с дома
Алиханов: В бюджете есть резервы для поддержки бизнеса
Суд обязал администрацию Черняховска отремонтировать дороги в поселке Угрюмово
Калининградец получил 14 лет «строгача» за контрабанду наркотиков и хранение оружия
В понедельник в Калининграде сбили троих пешеходов