2018-12-25T13:28:30+03:00
Общество

На границе в Советске задержали двоих охотников, которые забыли выложить патроны из автомобилей

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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В Советске выявлены две попытки провоза боеприпасов через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В первом случае при досмотре автомобиля «Тойота Хайлюкс» в перчаточном ящике были обнаружены пять охотничьих патронов. Во втором случае два патрона нашли в заднем кармане спинки пассажирского сидения в УАЗе.

Оказалось, что таможенники имеют дело с «забывчивыми» охотниками, которые, по их словам, просто не выложили патроны из машины, - сообщили в пресс-службе таможни.

В результате патроны были изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС огнестрельного оружия, боеприпасов»).

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