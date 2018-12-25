Житель Советска избил до смерти друга детства, который украл у него сигареты

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-25T14:07:00+03:00

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В Советске осудили местного жителя, который избил до смерти своего друга. Об этом сообащет пресс-служба Советского городского суда.

22 марта двое мужчин выпивали в квартире на улице Горького, пьянка, как часто бывает, закончилась ссорой и дракой. На следующий день советчанин снова пришел в гости к приятелю и между ними вновь возник конфликт. В этот раз мужчина избил приятеля ногами и руками, да так, что потерпевший скончался спустя некоторое время.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что с потерпевшим был знаком с детства и поддерживал с ним дружеские отношения, помогал ему деньгами и приносил продукты, поскольку о нем никто не заботился. Утверждал, что избил мужчину, разозлившись на потерпевшего из-за того, что тот украл у него сигареты и банковскую карту, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.