2018-12-25T14:13:11+03:00
Общество

В Калининградской области возможны перебои с электроснабжением

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 26 декабря, в Калининградской области возможны кратковременные перебои электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

В среду в регионе пройдут натурные испытания генерирующего оборудования Прегольской ТЭС, что может повлечь за снижение надежности электроснабжения части потребителей, возможны кратковременные отключения.

- С 8 утра энергетики начнут проводить испытания на Прегольской ТЭС. В целях минимизации рисков обесточения потребителей и времени ликвидации возможных технологических нарушений энергетиками разработаны организационно-технические мероприятия. Отключения потребителей не запланированы, - сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

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