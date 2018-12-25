В Калининградской области инспекторы ГИБДД сняли с маршрутов 14 неисправных автобусов

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-25T14:30:35+03:00

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За неделю в Калининградской области сотрудники ГИБДД выявили 14 пассажирских автобусов с грубейшими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всего было проверено свыше 120 автобусов разного класса. К административной ответственности привлекли более десятка водителей.

- Одним из самых распространенных нарушений по-прежнему не включенный или не работающий тахограф, это означает, что рабочее время водителя, параметры передвижения автобуса должным образом не учитывались, - отметили в пресс-службе полиции.