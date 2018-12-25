В Калининградской области инспекторы ГИБДД сняли с маршрутов 14 неисправных автобусов
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
За неделю в Калининградской области сотрудники ГИБДД выявили 14 пассажирских автобусов с грубейшими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего было проверено свыше 120 автобусов разного класса. К административной ответственности привлекли более десятка водителей.
- Одним из самых распространенных нарушений по-прежнему не включенный или не работающий тахограф, это означает, что рабочее время водителя, параметры передвижения автобуса должным образом не учитывались, - отметили в пресс-службе полиции.