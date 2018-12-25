2018-12-25T14:46:20+03:00
Спорт

Руководство «Балтики» планирует взять в аренду нескольких игроков из Премьер-лиги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Новое руководство калининградской «Балтики» планирует взять в аренду нескольких футболистов из клубов, выступающих в Премьер-лиге. Об этом в интервью порталу SPORTBOX.RU рассказал гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев.

- Двое-трое таких у нас появятся. В фокусе внимания, естественно, и игроки ФНЛ плюс молодые ребята, ярко проявившие себя в ПФЛ, - сказал Качукаев.

Гендиректор «Балтики» также рассказал, что клуб планирует пригласить несколько игроков из хороших европейских чемпионатов.

- Один — из высшего дивизиона Бельгии, другой — из французской Лиги 2. Кроме того, пара кандидатов из Сербии. Фамилий пока не назову, поскольку к ним есть интерес со стороны клубов РПЛ: трансферы любят тишину. Контракты с новичками начнем подписывать 10 января, - отметил Тажутдин Качукаев.

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