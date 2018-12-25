2018-12-25T15:05:57+03:00
Общество

Суд оштрафовал участников «карусели» на выборах в Мамоново

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Багратионовский районный суд оштрафовал участников «карусели» на выборах в Мамоново. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Организовали «карусель» 44-летняя жительница Мамоново и ее 18-летний сын. Последний привлек пятерых своих знакомых. Злоумышленники неоднократно незаконно получили избирательные бюллетени и проголосовали по ним на дополнительных выборах депутата Госдумы на округу №98 в сентябре этого года.

Участники «карусели» отметились на участках № 28, 29 и 30 в Мамоново. В дальнейшем результаты голосования на этих участках признали недействительными.

Суд назначил всем обвиняемым меру уголовно-правового характера в виде судебных штрафов: 44-летней обвиняемой - в размере 30 тыс. рублей, ее сыну – 20 тыс. рублей, остальным обвиняемым – по 15 тыс. рублей каждому.

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