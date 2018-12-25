2018-12-25T15:18:25+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская «Балтика» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера. Об этом в интервью порталу SPORTBOX.RU рассказал гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев.

По его словам, клуб ведет переговоры с бывшим наставником клуба «Урожай» и «Кубань» Евгением Калешиным, экс-игроком ЦСКА Сергеем Игнашевичем, а также с еще другим, «более опытным» кандидатом.

Качукаев также объяснил, почему принял решение расстаться с Игорем Ледяховым.

- Ледяхова принимали на работу предыдущие руководители, которые оговаривали с ним политику клуба и принципы построения команды. Сейчас все изменилось. У меня свое видение, свой штаб. У нас разный взгляд на работу. В распоряжении Ледяхова были высококвалифицированные игроки — что в «Ахмате», что в «Балтике». А у нас будет тренерский штаб, акцентированный на рост футболистов и раскрытие их потенциала. Ледяхов не знает рынка ФНЛ, он в этой лиге всего два месяца, а нам нужен тот, кто знает ее изнутри — игроков, команды, - сказал гендиректор «Балтики».

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