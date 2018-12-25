2018-12-25T15:46:26+03:00
Общество

Калининградские полицейские раскрыли разбойное нападение трехлетней давности

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сотрудники уголовного розыска УМВД установили личность подозреваемого, который три года назад совершил два разбойных нападения на продавца магазина на улице Победы в Немане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники установили пути отхода преступника и нашли спрятанный пакет, в котором находилась одежда нападавшего. В экспертно криминалистическом центре выделили генотип злоумышленника и, проведя исследования, установили его личность. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Краснознаменска, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статье «Разбой». Так что его срок отбывания наказания может быть увеличен на девять лет.

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