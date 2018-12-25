2018-12-25T16:41:14+03:00
Общество

За год в Калининградской области пьяные водители устроили 81 ДТП

В дорожных происшествиях погибли 29 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В преддверии новогодних каникул ГИБДД просит калининградцев сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» 552-811.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, с начала года в регионе зарегистрировано 81 ДТП по вине пьяных водителей. В этих авариях погибли 29 человек, еще 105 человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего с января в области за пьяное вождение были задержаны 3428 водителей.

В полиции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

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