Алиханов предложил позвать в «Храброво» европейских лоукостеров

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-25T17:17:14+03:00

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Губернатор Антон Алиханов призвал предложить услуги калининградского аэропорта ряду европейских лоукостеров. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального правительства во вторник, 25 декабря.

- Давайте посмотрим по ряду европейских лоукостеров, предложим им услуги аэропорта, с учетом наших возможностей. Почему нет? – сказал Алиханов. – Чтобы они коридор север-юг могли использовать. Через нас могут летать с запада Европы до южных стран.