Алиханов предложил позвать в «Храброво» европейских лоукостеров
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Губернатор Антон Алиханов призвал предложить услуги калининградского аэропорта ряду европейских лоукостеров. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального правительства во вторник, 25 декабря.
- Давайте посмотрим по ряду европейских лоукостеров, предложим им услуги аэропорта, с учетом наших возможностей. Почему нет? – сказал Алиханов. – Чтобы они коридор север-юг могли использовать. Через нас могут летать с запада Европы до южных стран.