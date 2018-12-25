Из Гурьевска в Калининград пустят дополнительный рельсобус

СЕГОДНЯ 18:55 2018-12-25T18:55:56+03:00

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Добраться из Гурьевска в Калининград с 9 января 2019 года станет проще. На сайте министерства по развитию инфраструктуры Калининградской области завершилось голосование по определению наиболее удобного времени отправления рельсобуса из Гурьевска в Калининград.

- В одном варианте было отражено действующее расписание, а во втором предлагалось убрать поезд на 6.55 из Гурьевска и добавить на 9.22, - отметил замминистра развития инфраструктуры Владимир Жовтун. - Поскольку оба предложения набрали практически одинаковое количество голосов, было принято компромиссное решение – оставить поезд в 6.55 и, согласно предложенному железной дорогой расписанию, добавить в 9.25.

Таким образом, в утреннее время из Гурьевска в Калининград будет отправляться четыре пригородных поезда – в 6.55, 7.21, 7.55 и 9.25. Кроме того, в 8.11 на станции Гурьевск-Новый останавливается поезд Советск - Калининград.

Претерпит изменения и вечернее расписание. В связи с низким пассажиропотоком (порядка 50 человек на 350 мест в рельсобусе) отменяется пригородный поезд из Калининграда в Гурьевск в 18.46. В вечернее время из областного центра в Гурьевск будут ходить поезда в 17.15, 18.20 и в 19.15.