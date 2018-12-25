Олег Газманов опроверг слухи о своей онкологии
Наш знаменитый земляк, Народный артист России Олег Газманов выступил с необычным заявлением в своем Инстаграме. Он выложил текст-опровержение слухов о его серьезной болезни, сопроводив его забавной фотографией-коллажом.
«Мои друзья прислали мне ссылки, где видно, что в сети появились сообщения, о том, что у меня все плохо и, якобы, приходят последние мои дни, онкология и прочая чушь... Не понимаю кому это надо, но не дождутся», - написал Олег Газманов.
Та самая запись-опровержение слухов.Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Он поспешил сообщить всем друзьям и поклонникам-подписчикам, что у него все хорошо.
«Я жив-здоров и полон сил. Враги не дождутся», - написал 67-летний артист и поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.