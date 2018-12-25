2018-12-25T19:50:01+03:00
Звезды

Олег Газманов опроверг слухи о своей онкологии

Популярный певец выложил пост-заявление в соцсетях
Александр КАТЕРУША
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Олег Газманов.Олег Газманов.Фото: Instagram.com
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Наш знаменитый земляк, Народный артист России Олег Газманов выступил с необычным заявлением в своем Инстаграме. Он выложил текст-опровержение слухов о его серьезной болезни, сопроводив его забавной фотографией-коллажом.

«Мои друзья прислали мне ссылки, где видно, что в сети появились сообщения, о том, что у меня все плохо и, якобы, приходят последние мои дни, онкология и прочая чушь... Не понимаю кому это надо, но не дождутся», - написал Олег Газманов.

Та самая запись-опровержение слухов. Фото: Instagram.com

Та самая запись-опровержение слухов.Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Он поспешил сообщить всем друзьям и поклонникам-подписчикам, что у него все хорошо.

«Я жив-здоров и полон сил. Враги не дождутся», - написал 67-летний артист и поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.

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