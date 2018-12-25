2018-12-25T22:32:31+03:00
Общество

В Калининграде директор "Чистоты" уволилась из-за проблем с уборкой снега

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Директор муниципального предприятия "Чистота" Светлана Калинина написала заявление об увольнении после "вопросов об уборке Калининграда". Об этом сообщается на странице мэрии Калининграда в "Фейсбук".

- К вопросу об уборке Калининграда (к которой в последние дни у всех нас было много вопросов) эта новость относится напрямую. Завление на увольнение написала директор МБУ "Чистота" Светлана Калинина. Не волнуйтесь, без хозяйского присмотра улицы города мы не оставим ни на минуту, - отметили в мэрии.

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