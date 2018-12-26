В Мамоново сгорел деревянный столб ЛЭП
Огонь уничтожил и электросчетчики
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Поздним вечером во вторник 25 декабря пожарные по тревоге выезжали в Мамоново. На часах было 23.33, когда поступило сообщение о том, что на улице Свободной горит столб с электрическими проводами.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горел деревянный столб ЛЭП с электросчетчиками. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
О пострадавших не сообщается.