2018-12-26T08:51:32+03:00
Происшествия

В Мамоново сгорел деревянный столб ЛЭП

Огонь уничтожил и электросчетчики
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Поздним вечером во вторник 25 декабря пожарные по тревоге выезжали в Мамоново. На часах было 23.33, когда поступило сообщение о том, что на улице Свободной горит столб с электрическими проводами.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горел деревянный столб ЛЭП с электросчетчиками. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

О пострадавших не сообщается.

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