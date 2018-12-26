2018-12-26T09:45:55+03:00
Общество

В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» прошли 23 человека из Калининградской области

Всего же приглашены 3294 конкурсанта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. В очные региональные полуфиналы приглашены 3294 конкурсанта. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в финал.

Как сообщает пресс-офис «Лидеров России», полуфиналисты конкурса представляют Центральный, Приволжский, Южный, Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Северо-Кавказский федеральные округа.

Поедут на полуфинал конкурса, конечно, и специалисты Северо-Запада. И тут Калининградская область занимает второе место по числу участников. Наш регион в полуфинале представят 23 человека. Впереди Санкт-Петербург – 311 человек. на третьем месте стоит Вологодская область – 22 участника.

Также в числе полуфиналистов 18 человек из других стран.

- Всех, кто прошел в полуфинал, ждет очное контрольное тестирование, на котором нужно будет подтвердить те результаты, которые участники показали во время дистанционных тестов, - сказал на прошедшем брифинге руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров и пожелал удачи всем полуфиналистам.

Он отметил, что в этом году было принято решение об увеличении числа полуфиналистов в округах с самым большим количеством участников, чтобы таким образом максимально выровнять конкуренцию по всей стране.

В финал конкурса пройдет 300 человек.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

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