В Калининградской области на четверть сократилась задолженность по транспортному налогу

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-26T10:19:58+03:00

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Задолженность по транспортному налогу в Калининградской области с апреля этого года снизилась на 24 процента. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщил министр финансов Виктор Порембский.

По состоянию на 1 декабря, общая задолженность по транспортному налогу составляла 986,7 млн рублей, из них 420,4 млн рублей – по крупным должникам-физическим лицам. По словам Порембского, в ноябре-декабре темпы снижения задолженности увеличились. Так, по состоянию на 1 ноября общая задолженность была снижена по отношению к 1 апреля на 16,8%, а на 1 декабря – уже на 24%.

- На начало ноября только два муниципалитета – Багратионовский и Полесский городские округа – выполнили оба условия по динамике задолженности, необходимые для поощрения. Они снизили общую задолженность не менее, чем на 15% и по крупным должникам не менее, чем на 30%. Иная ситуация с данными на 1 декабря. Условия, необходимые для поощрения, выполнили еще семь муниципальных образований: Балтийский муниципальный район и Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Славский, Мамоновский и Янтарный городские округа, - отметил Виктор Порембский.