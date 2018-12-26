На ул. Ломоносова в Калининграде «Рено» улетел в кювет: водитель погиб
26-летний пассажир легковушки с травмами госпитализирован.
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В Калининграде ГИБДД проводит проверку по ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на ул. Ломоносова. 28-летний водитель «Рено»,по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, 26-летний пассажир с травмами госпитализирован.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в полиции.