На ул. Ломоносова в Калининграде «Рено» улетел в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-26T10:27:29+03:00

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В Калининграде ГИБДД проводит проверку по ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на ул. Ломоносова. 28-летний водитель «Рено»,по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, 26-летний пассажир с травмами госпитализирован.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в полиции.