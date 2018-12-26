2018-12-26T10:34:48+03:00
Общество

Трое калининградцев не смогли провезти в область более 50 кг мяса и молочки из Литвы и Польши

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора продолжают пресекать незаконный ввоз в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение недели в пунктах пропуска на границе с Польшей и у троих калининградцев обнаружен и изъят 51 килограмм молочной, мясной и рыбной продукции.

- Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году 3700 работников в Калининградской области вышли «из тени»
В 2018 году калининградцы меньше закупались в Польше
Губернатор Калининградской области стал многодетным отцом
В Калининграде пройдет всероссийская олимпиада по литературе
На 36-летнего калининградца завели уголовное дело за повторное пьяное вождение
В Калининграде назначен новый директор «Чистоты»
В Калининграде вечером отключат 35 светоточек уличного освещения
В Ладушкине после ремонта открылся детский сад
Калининградец попался на крупном мошенничестве в сфере страхования
Алиханов: На некоторые пляжи без слез не взглянешь
Семь улиц в Калининграде до вечера остались без электричества
На пл. Победы в Калининграде «Мерседес» врезался в «Фольксваген»: двое пострадавших
На ул. Ломоносова в Калининграде «Рено» улетел в кювет: водитель погиб
В Калининградской области на четверть сократилась задолженность по транспортному налогу
На пл.Василевского сбили пешехода
В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» прошли 23 человека из Калининградской области