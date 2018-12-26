Трое калининградцев не смогли провезти в область более 50 кг мяса и молочки из Литвы и Польши
Сотрудники регионального управления Россельхознадзора продолжают пресекать незаконный ввоз в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение недели в пунктах пропуска на границе с Польшей и у троих калининградцев обнаружен и изъят 51 килограмм молочной, мясной и рыбной продукции.
- Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.