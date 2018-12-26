Семь улиц в Калининграде до вечера остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-26T11:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде несколько десятков домов на семи улицах отключены от электричества из-за ремонта электрощита. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 18 часов света не будет на ул. Полевая 1,1а,1б,1г,3,3а,4,5,6,6а, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,22а,24,26,26а,28,30,32, ул. Серова 1,1а,2,2а-в,3,4а,5,6,6а,8, 8б,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34а, пер.Куйбышева 2,2а,3,4,4а,5,6,6а,8, 8а-в,9,10,10а,11,13,13а-г,15,17, ул. Куйбышева 201а,201б, ул. Еловая аллея 72, - пер. Полевой 1,1а,3,5,6,6а,7,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24, 26, ул. Аэропортная 9 а.