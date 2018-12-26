2018-12-26T11:20:34+03:00
Общество

Алиханов: На некоторые пляжи без слез не взглянешь

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти изменять механизм выделения приморским муниципалитетам средств на благоустройство пляжей. Об этом на заседании правительства области рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

По его славам, на эти цели суммарно будет выделено 20 млн рублей. Каждый из пяти муниципалитетов получит по 2 млн рублей на «базовые вещи» при условии стопроцентного софинансирования. Оставшиеся 10 млн рублей будут распределены по результатам их работы по подготовке пляжей.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что стартовые позиции у муниципалитетов разные и нужно учитывать это.

- Одна история у Заливатского (глава администрации Янтарного) - красивая, приятная, другая – в других муниципалитета. Где вроде тоже есть шезлонги, но просто без слез не взглянешь, чуть ли не бутонные блоки в песок закапывают. Но сейчас их (шезлонгов) там нет. Хотелось бы, чтобы это была не одноразовая история. Должно быть понятно, красиво – как это сделали в Янтарном. Но если мы даем деньги то будьте добры, не сделайте тяп-ляп. И начинайте с базовых вещей, - обратился губернатор к главам приморских муниципалитетов.

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