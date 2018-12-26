Калининградец попался на крупном мошенничестве в сфере страхования

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-26T11:27:56+03:00

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На жителя Гурьевска завели уголовное дело за мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор одной из страховых компаний. Он сообщил, что неизвестный мужчина, находясь в офисе организации, потребовал 241 тыс рублей в качестве выплаты по факту повреждения его «Мерседеса» в результате аварии в поселке Борисово.

Сотрудники уголовного розыска начали проверку и выяснили, что повреждения, полученные в результате аварии, и указанные молодым человеком не совпадают. Так что сумма, указанная для выплаты, не соответствовала действительности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.