2018-12-26T12:01:41+03:00
Общество

В Ладушкине после ремонта открылся детский сад

Виктор Сергеев
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Дошкольное учреждение было закрыто в декабре прошлого года по санитарно-эпидимеологическим причинам. Всем воспитанникам были предложены места в детских садах близлежащих муниципалитетов – Багратионовского и Мамоновского городских округов.

На ремонт детсада выделили 11,7 миллиона рублей. После окончания ремонтных работ и приемки пищеблока 182 ребенка получили возможность посещать дошкольное учреждение, в том числе и младше трех лет.

- Теперь дети будут получать образование и воспитание в обновленном здании, соответствующем всем нормам пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В школе группы по присмотру и уходу продолжат свою работу, – отметила министр образования Светлана Трусенева.

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