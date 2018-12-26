В Ладушкине после ремонта открылся детский сад

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-26T12:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Дошкольное учреждение было закрыто в декабре прошлого года по санитарно-эпидимеологическим причинам. Всем воспитанникам были предложены места в детских садах близлежащих муниципалитетов – Багратионовского и Мамоновского городских округов.

На ремонт детсада выделили 11,7 миллиона рублей. После окончания ремонтных работ и приемки пищеблока 182 ребенка получили возможность посещать дошкольное учреждение, в том числе и младше трех лет.

- Теперь дети будут получать образование и воспитание в обновленном здании, соответствующем всем нормам пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В школе группы по присмотру и уходу продолжат свою работу, – отметила министр образования Светлана Трусенева.