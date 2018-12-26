В Калининграде назначен новый директор «Чистоты»

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-26T12:06:10+03:00

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Новым директором бюджетного учреждения «Чистота» назначен Юрий Егоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До назначения на эту должность 55-летний Юрий Егоров работал в администрации Калининграда в должности начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства.

Напомним, ранее занимавшая должность директора МБУ «Чистота» Светлана Калинина уволена по собственному желанию. В мэрии сообщили, что причиной увольнения стали проблемы с уборкой городских улиц.