В Калининграде назначен новый директор «Чистоты»
Юрий Егоров.Фото: мэрия Калининграда
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Новым директором бюджетного учреждения «Чистота» назначен Юрий Егоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До назначения на эту должность 55-летний Юрий Егоров работал в администрации Калининграда в должности начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства.
Напомним, ранее занимавшая должность директора МБУ «Чистота» Светлана Калинина уволена по собственному желанию. В мэрии сообщили, что причиной увольнения стали проблемы с уборкой городских улиц.