2018-12-26T12:06:10+03:00
Общество

В Калининграде назначен новый директор «Чистоты»

Виктор Сергеев
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Юрий Егоров.Юрий Егоров.Фото: мэрия Калининграда
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Новым директором бюджетного учреждения «Чистота» назначен Юрий Егоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До назначения на эту должность 55-летний Юрий Егоров работал в администрации Калининграда в должности начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства.

Напомним, ранее занимавшая должность директора МБУ «Чистота» Светлана Калинина уволена по собственному желанию. В мэрии сообщили, что причиной увольнения стали проблемы с уборкой городских улиц.

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