На 36-летнего калининградца завели уголовное дело за повторное пьяное вождение
.Фото: Александр Подгорчук
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Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
36-летнего водителя остановили для проверки документов на улице Радищева. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее водителя уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен прав и оштрафован.
Теперь на него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, лишение прав на три года и штраф до 300 тысяч рублей.