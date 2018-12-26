На 36-летнего калининградца завели уголовное дело за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-26T12:12:03+03:00

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Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летнего водителя остановили для проверки документов на улице Радищева. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее водителя уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен прав и оштрафован.

Теперь на него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, лишение прав на три года и штраф до 300 тысяч рублей.