2018-12-26T12:23:08+03:00
Общество

В Калининграде пройдет всероссийская олимпиада по литературе

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Сергеев
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В Министерстве просвещения РФ утвердили регионы – организаторы всероссийских олимпиад.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, Калининград получил проведение олимпиады по литературе. Лучшие школьники со всей страны соберутся в нашем регионе с 13 по 19 апреля 2019 года.

В министерстве отметили, что традиционно участники из Калининградской области занимают призовые места по литературе.

- Также у нас находится одна из сильнейших школ по подготовке к олимпиаде под руководством доцента БФУ имени И.Канта Станислава Свиридова. Только за последние три года были в финал олимпиады проходили более 15 участников, из них пятеро стали победителями и призерами, - подчеркнула руководитель ведомства Светлана Трусенева.

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