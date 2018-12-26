2018-12-26T12:31:05+03:00
Общество

Губернатор Калининградской области стал многодетным отцом

У главы региона родился сын
Александр КАТЕРУША
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Антон Алиханов с супругой Дарьей и старшим сыном Андреем.Антон Алиханов с супругой Дарьей и старшим сыном Андреем.Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал многодетным отцом – в семье родился третий ребенок. Сообщение об этом появилось в среду 26 декабря на странице регионального отделения партии «Единая Россия» в Инстаграме.

«Губернатор Калининградской области, член Генерального совета партии «Единая Россия» стал многодетным отцом», - говорится в сообщении. - Рождение ребенка - это самый яркий день в жизни каждой семьи, ведь зажигается еще одна звезда в доме. Желаем, чтобы эта звезда от родительской любви горела с каждым днем ярче и ярче.

Коллеги и однопартийцы губернатора пожелали новорожденному здоровья.

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