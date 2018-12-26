В 2018 году калининградцы меньше закупались в Польше

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-26T12:53:12+03:00

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Польские таможенники подсчитали, что в этом году калининградцы, приезжающие в Польшу, делают меньше покупок. По их мнению, как передает польский культурный центр в Калининграде, это происходит из-за падения курса рубля.

- С начала 2018 года до 10 декабря этого года россияне зарегистрировали на границе 177 282 счета Такс фри на сумму 149 054 809 злотых, - сообщает пресс-секретарь таможенной палаты в Ольштыне Рышард Худы. - В 2017 году таких счетов было 201 015 на сумму 198 706 590 злотых.

Рышард Худы добавил, что это связано с тем, что упало число лиц пересекающих польско-российскую границу. Кроме того, было замечено, что гости из Калининградской области ездят, в основном, в магазины, расположенные недалеко от границы и покупают, прежде всего, продукты питания, а также детские товары и одежду.

Польская таможенная служба не исключает, что в следующем году россияне будут делать еще меньше покупок, так как с 1 января 2019 года в России вступает в силу закон, ограничивающий объемы ввозимого товара без таможенных пошлин. Если раньше можно было ввезти в Россию товары весом до 50 кг на человека, то теперь этот объем снижен до 25 кг. За превышение этой нормы может взиматься дополнительная плата в размере 30 процентов от стоимости избыточного веса товара.

При этом, в своих рассчетах таможенники не учли очереди на границах, из-за которых многие калининградцы отказались от поездок за границу.