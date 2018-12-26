2018-12-26T12:59:30+03:00
Общество

В 2018 году 3700 работников в Калининградской области вышли «из тени»

Виктор Сергеев
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В 2018 году в регионе была проведена большая работа по легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости. Об этом на заседании областного правительства рассказала министр социальной политике Анжелика Майстер.

По ее словам, в этом году «из тени» вышли 3700 работников из 2654 организаций после проведения 283 выездом специальных комиссий.

- Это позволит дополнительно получить от работодателей за этих граждан порядка 500 миллионов рублей страховых взносов в Пенсионный фонд России, - отметила Анжелика Майстер.

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