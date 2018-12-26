2018-12-26T13:27:42+03:00
Общество

В калининградском правительстве появится министерство цифровых технологий и связи

Виктор Сергеев
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В правительстве Калининградской области будет создано министерство цифровых технологий и связи. Новый орган исполнительной власти станет правопреемником действующего агентства по развитию связи и массовых коммуникаций, но дополнительно существенно расширяет функционал, связанный с внедрением цифровизации в регионе, сообщил руководитель агентства Сергей Евстигнеев.

- Цифровые технологии определены как приоритетные для экономического развития РФ. В нашем регионе есть все условия для реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики региона. Новое министерство должно будет обеспечить соответствующее качество государственного управления в этой сфере, – заявил Евстигнеев, добавив, что ключевые направления в деятельности нового ведомства продиктованы задачей развития в регионе цифровой экономики, цифровых технологий, информационной безопасности, связи и массовых коммуникаций.

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