В Светлогорском районе планируют построить спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-26T13:58:14+03:00

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В Светлогорском районе планируется строительство большого спортивного комплекса. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Антон Алиханов.

Вопрос о строительстве новых детских оздоровительных лагерей на заседании подняла спикер Облдумы Марина Оргеева. Она отметила, что сейчас большая часть детского оздоровления проходит в пришкольных лагерях, назвав это «пришкольным времяпровождением».

- Надо подумать о создании специальной программы реконструкции загородных лагерей, - сказала спикер Облдумы.

Губернатор Антон Алиханов рассказал, что региональные власти сейчас работают по концессионной схеме по некоторым объектам.

- Плюс, я надеюсь, РЖД к следующему сезону закончит свой объект. Есть большие проекты вместе с министерством спорта РФ по Филинской бухте по созданию там большого спортивного комплекса, но это такая, длинная история. А более быстрая – консесиионные объекты, они довольно просто возводятся, - сказал глава региона.