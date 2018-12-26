2018-12-26T13:58:14+03:00
Общество

В Светлогорском районе планируют построить спортивный комплекс

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Светлогорском районе планируется строительство большого спортивного комплекса. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Антон Алиханов.

Вопрос о строительстве новых детских оздоровительных лагерей на заседании подняла спикер Облдумы Марина Оргеева. Она отметила, что сейчас большая часть детского оздоровления проходит в пришкольных лагерях, назвав это «пришкольным времяпровождением».

- Надо подумать о создании специальной программы реконструкции загородных лагерей, - сказала спикер Облдумы.

Губернатор Антон Алиханов рассказал, что региональные власти сейчас работают по концессионной схеме по некоторым объектам.

- Плюс, я надеюсь, РЖД к следующему сезону закончит свой объект. Есть большие проекты вместе с министерством спорта РФ по Филинской бухте по созданию там большого спортивного комплекса, но это такая, длинная история. А более быстрая – консесиионные объекты, они довольно просто возводятся, - сказал глава региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Находящийся в федеральном розыске калининградец не смог убежать от сотрудников Росгвардии
В Гвардейске полицейские задержали поджигателя автомобиля
Библиотеку в Клайпеде назовут в честь Иммануила Канта
Новый корпус детской областной больницы начнут строить в 2019 году
В калининградском правительстве появится министерство цифровых технологий и связи
В 2018 году 3700 работников в Калининградской области вышли «из тени»
В 2018 году калининградцы меньше закупались в Польше
Губернатор Калининградской области стал многодетным отцом
В Калининграде пройдет всероссийская олимпиада по литературе
На 36-летнего калининградца завели уголовное дело за повторное пьяное вождение
В Калининграде назначен новый директор «Чистоты»
В Калининграде вечером отключат 35 светоточек уличного освещения
В Ладушкине после ремонта открылся детский сад
Калининградец попался на крупном мошенничестве в сфере страхования
Алиханов: На некоторые пляжи без слез не взглянешь
Семь улиц в Калининграде до вечера остались без электричества
На пл. Победы в Калининграде «Мерседес» врезался в «Фольксваген»: двое пострадавших
Трое калининградцев не смогли провезти в область более 50 кг мяса и молочки из Литвы и Польши
На ул. Ломоносова в Калининграде «Рено» улетел в кювет: водитель погиб
В Калининградской области на четверть сократилась задолженность по транспортному налогу
На пл.Василевского сбили пешехода
В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» прошли 23 человека из Калининградской области