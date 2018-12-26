В Светлогорском районе планируют построить спортивный комплекс
В Светлогорском районе планируется строительство большого спортивного комплекса. Об этом на заседании регионального правительства рассказал губернатор Антон Алиханов.
Вопрос о строительстве новых детских оздоровительных лагерей на заседании подняла спикер Облдумы Марина Оргеева. Она отметила, что сейчас большая часть детского оздоровления проходит в пришкольных лагерях, назвав это «пришкольным времяпровождением».
- Надо подумать о создании специальной программы реконструкции загородных лагерей, - сказала спикер Облдумы.
Губернатор Антон Алиханов рассказал, что региональные власти сейчас работают по концессионной схеме по некоторым объектам.
- Плюс, я надеюсь, РЖД к следующему сезону закончит свой объект. Есть большие проекты вместе с министерством спорта РФ по Филинской бухте по созданию там большого спортивного комплекса, но это такая, длинная история. А более быстрая – консесиионные объекты, они довольно просто возводятся, - сказал глава региона.