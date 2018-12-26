2018-12-26T14:50:43+03:00
Общество

Новый корпус детской областной больницы начнут строить в 2019 году

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Строительство нового корпуса детской областной больницы на месте бывшей медсанчасти начнется в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Развитию ДОБ в последние годы региональным правительством уделяется большое внимание, и 2019 год в этом плане не станет исключением. Больницу ждут серьезные преобразования, запланировано начало масштабной реконструкции – по сути, строительство нового корпуса на месте бывшей медсанчасти, - сказал Антон Алиханов.

Он добавил, что власти продолжат оснащать больницу современным оборудованием, чтобы расширялись виды и объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, и наши дети лечились здесь, а не за пределами области.

По словам министра здравоохранения Александра Кравченко, в новом корпусе больницы после реконструкции предполагается разместить всю ее хирургическую составляющую с современными операционными, оснащенными по последнему слову техники.

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