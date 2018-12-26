Библиотеку в Клайпеде назовут в честь Иммануила Канта
Местные власти одобрили предложение жителей города
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Общественную библиотеку в литовском городе Клайпеда назовут в честь Иммануила Канта. Как сообщает RU.DELFI, с предложением увековечить имя философа выступила группа людей, мотивируя это тем, что родственники Канта со стороны отца происходили из Клайпедского края.
Совет Клайпедского самоуправления поддержал и единогласно одобрил идею.
В библиотеке планируют организовать центр философской мысли, образовательный центр, проводить конференции, семинары, продвигаться далее генеалогические исследования Канта.