2018-12-26T16:00:12+03:00
Общество

Библиотеку в Клайпеде назовут в честь Иммануила Канта

Местные власти одобрили предложение жителей города
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Общественную библиотеку в литовском городе Клайпеда назовут в честь Иммануила Канта. Как сообщает RU.DELFI, с предложением увековечить имя философа выступила группа людей, мотивируя это тем, что родственники Канта со стороны отца происходили из Клайпедского края.

Совет Клайпедского самоуправления поддержал и единогласно одобрил идею.

В библиотеке планируют организовать центр философской мысли, образовательный центр, проводить конференции, семинары, продвигаться далее генеалогические исследования Канта.

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