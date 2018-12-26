2018-12-26T16:28:28+03:00
Общество

В Гвардейске полицейские задержали поджигателя автомобиля

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Гвардейска пришла расстроенная местная жительница и рассказала, что ночью сгорел ее автомобиль. 39-летняя женщина не исключила, что имел место поджог, так что проверкой занялись сотрудники уголовного розыска.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, полицейские установили круг лиц, с которыми у потерпевшей имелись конфликты, провели поквартирный обход в поисках возможных очевидцев преступления. Вскоре личность подозреваемого в поджоге была установлена. Им оказался 32-летний брат потерпевшей.

- Полицейские выяснили, что между родственниками накануне произошел конфликт, который и послужил причиной противоправных действий задержанного, - рассказали в полиции.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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