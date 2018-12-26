Находящийся в федеральном розыске калининградец не смог убежать от сотрудников Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-26T16:37:58+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления ведомства.

Группа задержания Росгвардии находилась на маршруте патрулирования на пл. Победы и обратила внимание на мужчину, который при виде правоохраниетлей занервничал и пытался скрыться.

- Догнав мужчину, в ходе проверки документов, росгвардейцы выяснили, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, связанных со строительством, - сообщили в пресс-службе управления.

Задержанного передали в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.