Находящийся в федеральном розыске калининградец не смог убежать от сотрудников Росгвардии
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления ведомства.
Группа задержания Росгвардии находилась на маршруте патрулирования на пл. Победы и обратила внимание на мужчину, который при виде правоохраниетлей занервничал и пытался скрыться.
- Догнав мужчину, в ходе проверки документов, росгвардейцы выяснили, что он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, связанных со строительством, - сообщили в пресс-службе управления.
Задержанного передали в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.