С начала года 900 жителей Гурьевского округа остались без света из-за долгов

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-26T18:01:00+03:00

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Просроченная задолженность жителей Гурьевского городского округа за электричество по состоянию на 1 декабря составляет 12,6 млн рублей. Только за последний месяц долги за электроэнергию увеличились на 609 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Среди должников в компании вошел 61 неплательщик с общим долгом 6,2 млн руб. Просроченная задолженность каждого такого потребителя превышает 50 тыс. руб.

Самые большие долги у жителей поселка Большое Исаково – 1,5 млн рублей, поселка Славянское – 930 тысяч рублей и малое Луговое – 667 тысяч рублей.

С начала года 900 потребителей остались без электроэнергии с долгами почти 8 млн руб. Сейчас более 39 жителей Гурьевска в плане на отключение электроэнергии, они задолжали сбытовой компании более 170 тыс. руб, добавили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».