В Славске директор компании жестоко избил столешницей своего приятеля

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-26T18:06:59+03:00

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На жителя Славска завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В местную больницу доставили 56-летнего мужчину с тяжелыми травмами и медики обратились в полицию. Как выяснили полицейские, пострадавший выпивал с 53-летним приятелем – директором торговой компании.

- Во время распития между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого 53-летний подозреваемый схватил кухонную столешницу и нанес несколько ударов своему приятелю. Потерпевший с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, - рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.