2018-12-26T20:07:43+03:00
Общество

Подрядчик, похабно отремонтировавший здание Лебенихтского госпиталя в Калининграде, исправит ошибки

Компанию «СК «Стандарт»» заставляют заново ремонтировать объект культурного наследия
Иван МАРКОВ
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Стена Лебенихтского госпиталя после "ремонта"Стена Лебенихтского госпиталя после "ремонта"Фото: Александр Панфилов
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В конце ноября этого года калининградец Александр Панфилов, проходя мимо комплекса зданий Лебенихтского госпиталя на улице Черепичной, заметил, что недавно проведенный там ремонт выполнен крайне некачественно. По словам Панфилова, стены первого этажа были измазаны цементом, и покрашены сверху масляной краской.

На заявление в службу охраны объектов культурного наследия (комплекс зданий госпиталя охраняется как памятник архитектуры) руководитель службы Евгений Маслов прислал ответ, в котором сообщил, что работами занималась компания ООО «СК «Стандарт»», и они были выполнены в ноябре прошлого года. Прораб этой компании Тарасов Д.А. пояснил, что работы проводились очень спешно, в том числе в темное время суток, в дождь и снег.

Проверка же выявила множество нарушений, которые включали незаполненные швы между кирпичами, трещины и локальные повреждения, высолы, подтеки, следы масляной краски и прочее. В итоге, подрядчику поставили условие до 15 мая следующего года устранить все недочеты и отчитаться перед службой.

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