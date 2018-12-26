2018-12-26T21:02:40+03:00
Происшествия

Двое калининградцев получили ножевые ранения в ходе драки около «Планеты»

Пострадавших госпитализировали, полицейские задержали двоих участников драки
Виктор Сергеев
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В Калининграде два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта около ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Черняховского около «Планеты» утром в среду, 26 декабря. Незадолго до этого двое мужчин поругались с другими двумя отдыхающими клуба из-за женщин.

Отдыхающие вышли на улицу, началась драка, в ходе которой один из участников конфликта достал нож и ранил двоих оппонентов.

Пострадавших госпитализировали, полицейские задержали двоих участников драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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