Двое калининградцев получили ножевые ранения в ходе драки около «Планеты»
Пострадавших госпитализировали, полицейские задержали двоих участников драки
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В Калининграде два человека получили ножевые ранения в ходе конфликта около ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Черняховского около «Планеты» утром в среду, 26 декабря. Незадолго до этого двое мужчин поругались с другими двумя отдыхающими клуба из-за женщин.
Отдыхающие вышли на улицу, началась драка, в ходе которой один из участников конфликта достал нож и ранил двоих оппонентов.
Пострадавших госпитализировали, полицейские задержали двоих участников драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.