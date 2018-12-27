В новогодние праздники калининградское управление МЧС переходит в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-27T10:23:54+03:00

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С 29 декабря по 8 января в Калининградской области будет организовано круглосуточное дежурство личного состава управления и подведомственных учреждений МЧС. Все мероприятия с массовым пребыванием людей будут находиться на особом контроле.

Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В области в период новогодних каникул запланированы праздничные мероприятия на 743 площадках. Сюда относятся детские сады и школы, спортивные объекты, учреждения культуры, зоопарк, цирк, кинотеатры и так далее.

- Особое внимание уделено работе систем противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, систем внутреннего противопожарного водоснабжения, подключению объектов на пульт «01», - отметили на заседании комиссии.

Региональное управление МЧС призывает жителей региона быть более бдительными во время новогодних каникул и следить за соблюдением правил безопасности при использовании пиротехнических изделий, елочных украшений, электрических гирлянд, а также открытого огня.