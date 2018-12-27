В Калининграде задержали лже-ювелира за мошенничество

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-27T10:35:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде задержали мошенника, который присвоил золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции обратился 25-летний горожанин, который рассказал, чтодоговорился со своим 32-летним знакомым о ремонте ювелирных изделий и передал ему золотой браслет и кольцо. «Ювелир» забрал золотые изделия и после этого перестал выходить на связь с владельцем имущества.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что успел продать золотые изделия. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».