Калининградские лучники завоевали два золота на соревнованиях в Ярославской области

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-27T10:40:42+03:00

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Рыбинск принял всероссийский турнир по стрельбе из классического и блочного лука. В Ярославской области выступило почти 400 представителей ведущих стрелковых школ России.

Калининградцы на соревнованиях заняли первые места как в личном зачете, так и в состязании сборных.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, двойной успех праздновала заслуженный мастер спорта России Наталья Авдеева. Сначала она победила в индивидуальном зачете, став лучшей уже в квалификации. Затем в стадии «play-off» выиграла пять встреч, в том числе финальный поединок против заслуженного мастера спорта России Александры Савенковой.

В команде она помогла мастерам спорта Снежане Савицкой и Александре Крайневой — калининградки стали вторыми в квалификации, а потом оказались точнее двух московских сборных и команды Псковской области.

Напомним, в этом году Наталья Авдеева стала победительницей последнего чемпионата мира зимнего сезона и первым в истории триумфатором дебютного чемпионата мира среди военнослужащих по стрельбе из лука.