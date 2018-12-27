За 2018 год в пожарах в Калининградской области погибло 30 человек

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-27T10:47:37+03:00

Это на 21,1 % меньше, чем в 2017 году

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области в пожарах с начала 2018 года погибло 30 человек. При этом в прошлом году было 38 погибших. Такую цифру «Комсомолке» озвучили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, отметив, что в 2018 году удалось не допустить гибели детей в пожарах.

- В этом году сохранялась тенденция к снижению количества пожаров. В регионе было зарегистрировано 1124 пожаров, что на 5,6% ниже, чем за тот же период 2017 года, - говорят в МЧС. - На пожарах было спасено 170 человек и материальных ценностей на сумму свыше 550 миллионов рублей.

Спасатели отмечают, что больше половины всех пожаров приходится на жилой сектор, основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности.

Всего же в течение 2018 года органы управления и силы РСЧС реагировали более чем на 3500 происшествий, 120 из них были социально-значимыми.