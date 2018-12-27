Частную клинику в Калининграде наказали за излишнюю навязчивость

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-27T10:57:57+03:00

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Работой калининградского медицинского центра "Хелз Лайф" заинтересовались УФАС и прокуратура. После жалоб горожан было установлено, что подбор потенциальных клиентов клиники осуществляется путем телефонных звонков с помощью последовательного набора цифр. В рамках телефонного разговора граждан информируют о клинике, приглашают на посещение. Это, как считают в областной прокуратуре, является прямым нарушением закона "О рекламе".

Но это не все. В результате проверки установлено, что в нарушение требований закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на официальном сайте и в помещении клиники не размещена информация о возможности получения бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Прокурором города поэтим фактам возбуждено дело об административном правонарушения, по результатам рассмотрении которого компания «Хелз лайф» была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.