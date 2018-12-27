Министр: Уровень безработицы в Калининградской области снизился до исторического минимума
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В 2018 году количество безработных в Калининградской области снизилось до 3 441 человека, что является историческим минимумом за последние 20 лет. Об этом на заседании регионального праивтельства сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.
По словам министра, одновременно в регионе существенно возросло число заявленных вакансий.
- По состоянию на 20 декабря - это более 15 тысяч единиц, что позволяет расширить диапазон предлагаемых рабочих мест незанятым и безработным гражданам, - сказала Анжелика Майстер.