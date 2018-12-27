Министр: Уровень безработицы в Калининградской области снизился до исторического минимума

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-27T11:00:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году количество безработных в Калининградской области снизилось до 3 441 человека, что является историческим минимумом за последние 20 лет. Об этом на заседании регионального праивтельства сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По словам министра, одновременно в регионе существенно возросло число заявленных вакансий.

- По состоянию на 20 декабря - это более 15 тысяч единиц, что позволяет расширить диапазон предлагаемых рабочих мест незанятым и безработным гражданам, - сказала Анжелика Майстер.