Калининградского бизнесмена будут судить за отравление 54 студентов
В Калининграде завершено расследование уголовного дела по отравлению 54 студентов в столовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей предъявлено 38-летнему предпринимателю, который занимался доставкой горячего питания для сотрудников одного из предприятий.
- В результате оказания услуг ненадлежащего качества пищевые отравления получили 54 сотрудника предприятия – студенты стройотряда из разных регионов страны, из которых четверо проходили лечение в инфекционной больнице Калининградской области, - сообщили в пресс-службе СК.
Вину мужчина не признал, отметили в Следственном комитете. Уголовное дело с обвинительным заключение, утвержденным прокурором Центрального района в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.