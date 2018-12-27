Калининградского бизнесмена будут судить за отравление 54 студентов

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-27T11:07:09+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по отравлению 54 студентов в столовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей предъявлено 38-летнему предпринимателю, который занимался доставкой горячего питания для сотрудников одного из предприятий.

- В результате оказания услуг ненадлежащего качества пищевые отравления получили 54 сотрудника предприятия – студенты стройотряда из разных регионов страны, из которых четверо проходили лечение в инфекционной больнице Калининградской области, - сообщили в пресс-службе СК.

Вину мужчина не признал, отметили в Следственном комитете. Уголовное дело с обвинительным заключение, утвержденным прокурором Центрального района в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.