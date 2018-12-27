В Калининграде в среду сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области два пешехода пострадали в ДТП в среду, 26 декабря. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на площади Василевского водитель «Нисана» сбил 18-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда молодой человек был госпитализирован.
Вечером сбили пешехода на улице Книжной. Там под колеса «Фольксвагена» попала 46-летняя женщина, которая находилась на «зебре». В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.