Литва просит у Евросоюза деньги на "калининградский транзит"

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-27T11:11:42+03:00

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В ближайшее время Литва проведет переговоры с руководством Евросоюза по поводу Специальной схемы транзита, которая действует для перемещения россиян через территорию прибалтийского государства - в Калининград и обратно.

Как сообщает издание Delfi, на 2014-2020 годы из бюджета ЕС Литва получила за эту программу 157 млн евро, однако в последующем сумма должна уменьшиться, что не модет устраивать Литву. В новом бюджете на 2021-2027 годы Еврокомиссия предлагает на реализацию программы 139 млн евро.

В МИД Литвы высказали принципиальную позицию, что схема должна быть полностью финансируемой из средств Евросоюза. Это было однм из условий соглашения, подписанного при вступлении прибалтийской страны в ЕС.

- Специальная транзитная схема на 100 процентов финансируется из средств ЕС, поэтому должно быть обеспечено адекватное финансирование, – приводит Delfi слова представителя МИД Литвы.