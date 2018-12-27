Литва просит у Евросоюза деньги на "калининградский транзит"
В ближайшее время Литва проведет переговоры с руководством Евросоюза по поводу Специальной схемы транзита, которая действует для перемещения россиян через территорию прибалтийского государства - в Калининград и обратно.
Как сообщает издание Delfi, на 2014-2020 годы из бюджета ЕС Литва получила за эту программу 157 млн евро, однако в последующем сумма должна уменьшиться, что не модет устраивать Литву. В новом бюджете на 2021-2027 годы Еврокомиссия предлагает на реализацию программы 139 млн евро.
В МИД Литвы высказали принципиальную позицию, что схема должна быть полностью финансируемой из средств Евросоюза. Это было однм из условий соглашения, подписанного при вступлении прибалтийской страны в ЕС.
- Специальная транзитная схема на 100 процентов финансируется из средств ЕС, поэтому должно быть обеспечено адекватное финансирование, – приводит Delfi слова представителя МИД Литвы.